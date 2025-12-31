محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مسائية داخل مركز ومدينة قطور؛ لمتابعة مشروع تغطية ورصف مصرف الزهار بعد الانتهاء من الأعمال بنسبة ٨٥٪، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وحرص المحافظة على تنفيذ المشروعات بأعلى مستويات الجودة والمواصفات الفنية، بما يضمن أقصى استفادة لأهالي المركز.

وخلال الجولة، اطمأن محافظ الغربية، على حالة طريق مصرف الزهار بطول 700 متر، مؤكدًا أن المشروع يُعد هدية حقيقية لأهالي قطور بعد سنوات من الانتظار، حيث خرج للنور فعليًا خلال عام 2025، وساهم في تحسين السيولة المرورية، ورفع كفاءة الحركة داخل المدينة، والتخلص من أبرز المشاكل المرورية والبيئية التي كانت تشكل عبئًا على المواطنين.

وأوضح أن مصرف الزهار يمثل نموذجًا للمشروعات المتكاملة التي تحقق جودة الحياة، مشيرًا إلى أن الطريق يتكون من حارتين مروريتين بعرض 12 مترًا لكل حارة، تتوسطهما جزيرة، مع أرصفة جانبية بعرض مترين، بما يضمن انسيابية أفضل وحركة مرورية منظمة.

وشدد على أن المحافظة لا تقبل بأي تهاون في جودة التنفيذ أو الخامات المستخدمة، لأن كل مشروع يُنفذ اليوم هو حق أصيل للمواطن ويجب أن يخرج في أفضل صورة ممكنة.

وأشار المحافظ، إلى أن ما تحقق بمشروع مصرف الزهار خلال عام 2025 يمثل خطوة ملموسة نحو تحسين حياة أهالي قطور، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل متابعة المشروع لضمان استدامة نتائجه وتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية المحيطة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تواجده بالموقع، استمع المحافظ، إلى آراء وملاحظات الأهالي، مؤكدًا أن التواصل المباشر معهم هو الأساس في تقييم الأداء، وأن رضا المواطن هو معيار نجاح أي مشروع خدمي، مشددًا على أن المتابعة الميدانية ستظل نهج عمل ثابت داخل محافظة الغربية لضمان تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة ووفق الجداول الزمنية المحددة.

واختتم المحافظ، الجولة بالتأكيد على أن مصرف الزهار يعكس رؤية واضحة تضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويجسد توجه المحافظة نحو تنفيذ مشروعات حقيقية يشعر المواطن بتأثيرها المباشر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وخلق بيئة حضارية تليق بأهالي محافظة الغربية.