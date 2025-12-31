الأهلي يدخل بقوة في الميركاتو الشتوي ويقترب من ضم مهاجم برازيلي

نجح نادي أهلي جدة السعودي في حسم أولى صفقاته خلال سوق الانتقالات الشتوية، بعدما توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي إنترناسيونال البرازيلي للتعاقد مع المهاجم ريكاردو ماتياس، في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن إدارة الأهلي أنهت كافة تفاصيل الاتفاق مع النادي البرازيلي، ولم يتبقَّ سوى التوقيع الرسمي للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي.

وأضافت الصحيفة أن وكالة أعمال اللاعب قامت بنشر صورة لريكاردو ماتياس وهو يرتدي قميص الأهلي عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، في خطوة اعتُبرت بمثابة تأكيد غير مباشر على انتقاله إلى صفوف «الراقي».

ويحتل أهلي جدة حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، ويواصل استعداداته لمواجهة قوية أمام النصر، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.