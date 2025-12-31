ملكة بريطانيا تتذكر تعرضها لاعتداء في المراهقة

تحدثت كاميلا ملكة بريطانيا، اليوم الأربعاء، لأول مرة، عن تعرضها لاعتداء غير لائق، قائلة إن التحدث على الملأ كان إحدى وسائل استغلال صفتها الملكية لإلقاء الضوء على وباء العنف ضد المرأة.

وتذكرت كاميلا، التي جعلت مكافحة العنف الأسري إحدى القضايا التي تدافع عنها، صد رجل هاجمها بينما كانت على متن قطار في ستينيات القرن الماضي بينما كانت مراهقة.

وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كنت أقرأ كتابا، ثم هاجمني شابا وقمت بالدفاع عن نفسي".

وفي حين أصابها الهجوم بـ "الغضب"، قالت كاميلا، إنها لم تتحدث عن الموضوع لسنوات حتى سمعت نساء أخريات تروين قصصهن.

وقالت إنها قررت أن تتحدث لأن العنف المنزلي كان "مسألة ممنوعة" لفترة طويلة لدرجة أن أغلب الناس لا يدركون مدى سوء الوضع.