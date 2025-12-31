 نائب رئيس دولة فلسطين يرحب بالبيان الأوروبي الآسيوي حول الوضع الإنساني في غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 4:44 ص القاهرة
نائب رئيس دولة فلسطين يرحب بالبيان الأوروبي الآسيوي حول الوضع الإنساني في غزة

حسين الشيخ
وفا
نشر في: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 4:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 4:11 ص

رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، بالبيان الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا، والذي أعربوا فيه عن قلقهم من تدهور الوضع الإنساني في غزة.

ورحب الشيخ بما تضمنه البيان من دعوة واضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التدهور الخطير في الوضع لإنساني في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية، وذلك في أعقاب القرارات والإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.


