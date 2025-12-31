تايلاند تطلق سراح 18 أسير حرب كمبودي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار

أطلقت تايلاند اليوم الأربعاء سراح 18 أسير حرب كمبودي، كانوا محتجزين لمدة 5 أشهر، تنفيذا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعه البلدان لإنهاء القتال المرير على طول حدودهما.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية، في بيان لها، إن "إعادة الجنود الكمبوديين الـ18 إلى بلادهم جاءت كدليل على حسن النية وبناء الثقة، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية الدولية".

وأوضحت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبولجاريتش، أن "احترام القانون الإنساني الدولي، الذي يشمل إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم في نهاية الأعمال العدائية النشطة، أمر بالغ الأهمية للمساعدة في بناء الثقة بين الأطراف".

وأضافت، "آمل أن تساعد تلك العملية في وضع الأساس لعام جديد متجذر في السلام والاستقرار اللذين تحتاجهما المجتمعات على جانبي الحدود وتستحقهما".

وذكرت وزارة الدفاع الكمبودية، أن إطلاق سراح أسرى الحرب "يوفر بيئة مواتية للسلام والاستقرار والتطبيع الكامل للعلاقات لصالح كلا الدولتين وشعبيهما في المستقبل القريب".

ويزيل إطلاق سراح الجنود عقبة رئيسية أمام تحقيق هذا الهدف بعد جولتين من القتال المدمر بسبب نزاعات إقليمية متنافسة.

وكانت تايلاند قد أصرت على أحقية احتجاز الرجال بموجب بنود اتفاقيات جنيف، التي تحكم قواعد الحرب، والتي تنص على أنه يمكن احتجازهم حتى انتهاء الأعمال العدائية. وقالت السلطات التايلاندية إنه تم السماح للسجناء بزيارات من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى حقوق أخرى يكفلها القانون الإنساني الدولي.

واستغلت حكومة كمبوديا بشكل فعال استمرار احتجازهم لحشد المشاعر القومية في الصراع ضد تايلاند.