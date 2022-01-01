وزير الطاقة الأردني يعلن إجمالي واردات الممكلة من نفط العراق خلال آخر 4 أشهر

قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، إنّ إجمالي واردات المملكة من نفط العراق خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ حوالي 1.195 مليون برميل بمعدل 9800 برميل يوميًّا.



ونقلت صحيفة الغد الأردنية، اليوم السبت، عن الخرابشة قوله إنّ واردات المملكة من نفط العراق لشهر ديسمبر الماضي بلغت 309670 برميلًا، بمعدل يومي يبلغ تقريبا 9989 برميلًا.



وأوضح أنّ إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة منذ أول سبتمبر حتى 28 ديسمبر الماضيين بلغت 7341941 برميلًا، تم نقلها بواسطة 4679 صهريجًا عراقيًّا وأردنيًّا من موقع محطة الصينية/بيجي إلى موقع مصفاة البترول الأردنية/ الزرقاء.



عملية استيراد النفط الخام العراقي تأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في يناير 2021.



ويلتزم الجانب الأردني بموجب تلك المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.