 الزراعة: المساحات المزروعة في سيناء تجاوزت 700 ألف فدان - بوابة الشروق
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الزراعة: المساحات المزروعة في سيناء تجاوزت 700 ألف فدان

محمد شعبان‏
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 2:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 2:53 ص

أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن القطاع ‏الزراعي في سيناء شهد طفرة هائلة لم يسبق لها مثيل من حيث الإنتاجية واستصلاح الأراضي ‏خلال السنوات العشر الأخيرة.‏
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الخميس، ‏أن المساحة الزراعية في سيناء تجاوزت 700 ألف فدان، منها 200 ألف فدان مزروعة بالفعل ‏ويجري تصدير بعض منتجاتها إلى الأسواق العالمية. ‏
وأشار إلى استصلاح الدولة 500 ألف فدان جديدة، لافتا إلى الانتهاء من تحديد المحاصيل ‏المناسبة للزراعة، بما يتوافق مع طبيعة الأرض والمناخ والقيمة الاقتصادية المتوقعة للمنتج‎.‎
ولفت إلى أن الدولة خصصت استثمارات ضخمة لتنمية سيناء، تخطت 700 مليار جنيه، بما في ‏ذلك القطاع الزراعي، مؤكدا أن التنمية الزراعية لا يمكن أن تتحقق دون وجود بنية تحتية ‏متطورة، تشمل شبكات الطرق والري والصرف.‏
ونوه إلى إيمان الدولة بأهمية ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع الزراعي لتحقيق القيمة المضافة ‏القصوى من المنتج الزراعي والمساحات الجديدة المضافة.‏

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