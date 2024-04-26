الزراعة: المساحات المزروعة في سيناء تجاوزت 700 ألف فدان

أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن القطاع الزراعي في سيناء شهد طفرة هائلة لم يسبق لها مثيل من حيث الإنتاجية واستصلاح الأراضي خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الخميس، أن المساحة الزراعية في سيناء تجاوزت 700 ألف فدان، منها 200 ألف فدان مزروعة بالفعل ويجري تصدير بعض منتجاتها إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى استصلاح الدولة 500 ألف فدان جديدة، لافتا إلى الانتهاء من تحديد المحاصيل المناسبة للزراعة، بما يتوافق مع طبيعة الأرض والمناخ والقيمة الاقتصادية المتوقعة للمنتج.
ولفت إلى أن الدولة خصصت استثمارات ضخمة لتنمية سيناء، تخطت 700 مليار جنيه، بما في ذلك القطاع الزراعي، مؤكدا أن التنمية الزراعية لا يمكن أن تتحقق دون وجود بنية تحتية متطورة، تشمل شبكات الطرق والري والصرف.
ونوه إلى إيمان الدولة بأهمية ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع الزراعي لتحقيق القيمة المضافة القصوى من المنتج الزراعي والمساحات الجديدة المضافة.