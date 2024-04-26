الزراعة: المساحات المزروعة في سيناء تجاوزت 700 ألف فدان

أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن القطاع ‏الزراعي في سيناء شهد طفرة هائلة لم يسبق لها مثيل من حيث الإنتاجية واستصلاح الأراضي ‏خلال السنوات العشر الأخيرة.‏

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الخميس، ‏أن المساحة الزراعية في سيناء تجاوزت 700 ألف فدان، منها 200 ألف فدان مزروعة بالفعل ‏ويجري تصدير بعض منتجاتها إلى الأسواق العالمية. ‏

وأشار إلى استصلاح الدولة 500 ألف فدان جديدة، لافتا إلى الانتهاء من تحديد المحاصيل ‏المناسبة للزراعة، بما يتوافق مع طبيعة الأرض والمناخ والقيمة الاقتصادية المتوقعة للمنتج‎.‎

ولفت إلى أن الدولة خصصت استثمارات ضخمة لتنمية سيناء، تخطت 700 مليار جنيه، بما في ‏ذلك القطاع الزراعي، مؤكدا أن التنمية الزراعية لا يمكن أن تتحقق دون وجود بنية تحتية ‏متطورة، تشمل شبكات الطرق والري والصرف.‏

ونوه إلى إيمان الدولة بأهمية ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع الزراعي لتحقيق القيمة المضافة ‏القصوى من المنتج الزراعي والمساحات الجديدة المضافة.‏