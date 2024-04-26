خالد جلال: على جوميز الدفع بشحاتة في مباراة الزمالك ودريمز

مجلس شيوخ القبائل العربية: سيناء تشهد في عهد الرئيس السيسي ثورة تنموية غير مسبوقة في ‏تاريخها

خالد أبو بكر: الرئيس السيسي عنده الجنيه براجل.. وحارب الفساد مثلما لم يحاربه أحد من قبله

تقديم الساعة.. تعطل خدمات المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية لبعض الوقت بسبب أعمال التحديث

بعد الهجوم الإسرائيلي عليه.. زاهي حواس: لا يوجد أي دليل لوجود فرعون موسى في مصر