خالد جلال: على جوميز الدفع بشحاتة في مباراة الزمالك ودريمز

كشف خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن التشكيل المثالي للأبيض في مباراة دريمز الغاني، المُقرر إقامتها ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وقال خالد جلال في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان من الأفضل مشاركة محمد شحاتة بدلًا من ترافيس موتيابا في خط وسط الزمالك في مباراة الذهاب أمام دريمز".
وأضاف: "دريمز الغاني فريق فوق المتوسط، والزمالك إن كان في حالته لفاز بهدفين أو ثلاثة، وكنت أتمنى أن يواصل سيف الدين الجزيري تألقه في تلك المواجهة".
وتابع: "إبراهيما نداي كان من أفضل لاعبي الزمالك في مباراة دريمز، وأهدر فرصتين وصنع فرصتين، لذا إنتاجيته كانت كبيرة، والنتيجة الطبيعية للمباراة كانت 2-0".
وأكمل: "على جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك أخذ مباراة الإياب أمام دريمز بجدية والدفع بالتشكيل الأمثل".
وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "التشكيل الأنسب للزمالك في مباراة دريمز يتكون من محمد عواد وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد شحاته ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي أو إبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري".