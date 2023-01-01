كوريا الجنوبية تسجل أقل من 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية لليوم الخامس على التوالي، اليوم الأحد، لكن عدد المرضى بحالات خطيرة ارتفع إلى أعلى مستوى خلال ما يقرب من ثمانية أشهر، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لزيادة وقفزة في الحالات الوافدة من الصين خلال الشتاء.

وسجلت كوريا الجنوبية 57 ألفا و527 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 67 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و116 ألفا و800 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 63 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و219 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 636 حالة، بارتفاع عن اليوم السابق الذي بلغت فيه 557 حالة.وهي المرة الأولى منذ ثمانية أشهر تقريبا الذي تتجاوز فيه الأعداد رقم 600.