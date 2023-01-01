محافظ قنا تبطين 55% من الترع المستهدفة في المحافظة

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قناطر نجع حمادي الجديدة، لمتابعة أعمال الصيانة التي تجري بالأهوسة الملاحية والمفيض.

استمع سويلم والداودي إلى شرح تفصيلي من مدير القناطر حول مكونات القناطر وآلية عملها، وأعمال الصيانة التي تتطلبها وحدات القناطر، ووجه وزير الري بعمل حصر للمعدات والبوابات التي تحتاج إلى صيانة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها بأفضل شكل ممكن.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليا علي مراجعة كافة المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، بدءً من السد العالي مرورا بخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادي وأسيوط، وصولا إلى المنشآت المائية بالدلتا ومناطق المصب.

وعقب ذلك عقد وزير الري ومحافظ قنا اجتماعا مع العاملين بإدارات الري المختلفة، قدم الوزير خلاله الشكر لمحافظ قنا ومسئولي الري بالمحافظة، على ما يبذلونه من جهود حثيثة في متابعة عمل المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات الري المختلفة، ثم استعرض سياسة عمل الوزارة، وأبرز الملفات التي تحوز على اهتمامات وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية والمستقبلية، وأبرزها المشروعات القومية.

ورحب محافظ قنا بالدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في زيارته الأولى لمحافظة قنا، مشيرا إلى أن قطاع الري يشهد العديد من المشروعات داخل المحافظة، يأتي في مقدمتها المشروع القومي لتبطين الترع، والذي يتم تنفيذه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أوضح أنه يجري تبطين ١٢٨ ترعة ومصرف بمختلف قرى المحافظة تخدم مساحة ١٢٣ ألفا و٦٤٣ فدانا، بإجمالي أطوال ٥٤٠ كم بتكلفة مالية تصل إلى مليار و٨٧٦ مليون جنيه، لافتا إلى تبطين ٣١٠ كم بنسبة ٥٥% من المستهدف.

وتابع الداودي أن مشروع تبطين الترع والمصارف من أفضل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لما له من آثار إيجابية على خطط التنمية المستدامة حيث يساهم المشروع في توفير كمية كبيرة جدا من المياه المهدرة، والحفاظ على سلامة المواطنين من إشغال الطرق بمخلفات التطهير، وتوفير الميزانية الدورية للتطهير، ونظافة مياه ري المحاصيل وسلامتها من التلوث.