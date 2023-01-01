الغرفة التجارية بالقليوبية تعلن انطلاق معارض أهلا رمضان قريبا

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحث خطة استعدادات انطلاق معارض أهلاً رمضان، خلال الفترة القادمة في ظل التوجيهات بتبكير إقامة معارض أهلاً رمضان، لبيع السلع والمنتجات، هذا العام مع بداية شهر يناير الجاري حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتخفيف عن المواطنين.



وأوضح رئيس الغرفة التجارية، في بيان له اليوم، أن الغرفة تشكل غرفة عمليات لبحث خطة عمل معارض أهلاً رمضان، لبيع السلع والمنتجات، موضحا أن الدولة المصرية تحرص طول الوقت على تلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات.



ولفت الفيومي إلى أن الدولة تهتم حاليا بتوافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة لتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أن الغرفة سوف تناقش تجهيز شوادر ومعارض لعرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.



فيما أشار رئيس الغرفة التجارية، إلى أن وزير التجارة والصناعة وجه بتبكير معارض أهلاً رمضان، بالمحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، بدءًا من يناير الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والإعلان عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمستهلك بأسعار تقل عن السوق، مؤكدا أن أهلاً رمضان ستغطي المحافظة.