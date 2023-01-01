تصدر اسم بطل الكيك بوكس البريطاني الأمريكي، أندرو تايت، محرك البحث جوجل، عقب إعلان القبض عليه في مدينة بوخاريست برومانيا، في إطار التحقيق في قضية استغلال نساء، وإجبارهن على تصوير مقاطع إباحية لعرضها على مواقع متخصصة بمقابل مالي، حسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وحسب الصحيفة، قال ممثلو الادعاء الرومانيين، في بيان، إنهم تعرفوا على 6 أشخاص زعموا أنهم جُنِّدوا ثم تعرضوا للاعتداء الجنسي، في مقاطعة إلفوف التي تحيط بالعاصمة بوخارست.

وأكدت السلطات أن الضحايا أُجبروا على المشاركة في مواد إباحية لتوزيعها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن أحد المشتبه بهم اغتصب ضحية مرتين في مارس الماضي، ويزعم البيان، الذي لم يذكر اسم شقيق تيت، أن الضحايا واجهوا "أعمال عنف جسدي وإكراه عقلي".

من هو أندرو تيت؟

عندما كان طفلاً، كان مشغولاً بالشطرنج على أمل اتباع خطى والده كلاعب عظيم لأنه، كما قال ذات مرة: "هذا هو الشيء الوحيد الذي أريد أن أفعله أكثر من أي شيء"، وعندما شعر بالملل من هزيمة البالغين لجأ إلى لعبة الكيك بوكس، ليهزم خصومه في جميع أنحاء أوروبا.

وانتقل تيت من القتال الجسدي إلى الاعتداء اللفظي، وأصبح مؤثرًا في حقوق الرجال معروفًا بملاحظاته العنيفة المعادية للمرأة ضد النساء، واستمر في كسب ملايين المتابعين عبر الإنترنت، مما جعله أحد أكثر الشخصيات مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي بحلول منتصف الثلاثينيات من عمره.

يُعرف بطل الكيك بوكس السابق بهجماته على النساء، سواء كان ذلك بالقول إن النساء اللائي تعرضن للاعتداء الجنسي يجب أن يتحملن "بعض المسؤولية"، زاعمًا أن المرأة "تُمنح للرجل وتنتمي للرجل" أو الإشارة في مقاطع الفيديو عبر الإنترنت إلى أن يواعد النساء اللواتي يبلغن من العمر 18 و=د19 لأنه يستطيع أن "يترك بصمة" عليهن.

وفي أحد مقاطع الفيديو الخاصة به قال عن سبب انتقاله من إنجلترا إلى رومانيا، وفقًا لشبكة سكاي نيوز: "أنا لست مغتصبًا، لكني أحب فكرة أن أكون قادرًا على فعل ما أريد"، مضيفًا أنه من المحتمل 40% من سبب انتقاله إلى البلاد هو أنه قد يكون من الأسهل التهرب من تهم الاغتصاب، وفي مقطع فيديو آخر، وصف كيف سيكون رد فعله إذا اتهمته امرأة بالغش، قائلاً: "إنه يضرب المنجل وينفجر في وجهها ويمسكها من رقبتها".

ولد أندرو تيت في ديسمبر 1986 بمنطقة واشنطن، وفقًا لمقطع فيديو نشره في يوليو، وهو ابن لأب محترف في لعبة الشطرنج وأم مساعدة في تقديم الطعام، وبعد انتقال الأسرة إلى شيكاجو وجوشين، إنديانا، انفصل والديه، وانتقل تيت وشقيقه مع والدتهما إلى لوتون، مسقط رأسها في إنجلترا، وظل تيت على اتصال بوالده من خلال لعبة الشطرنج، وهي لعبة تعلمها عندما كان في الخامسة من عمره، حيث كان يتنافس مع الكبار.

ودخل فيما بعد إلى عالم الكيك بوكس، حيث أصبح أحد أكثر المقاتلين خفيفي الوزن في العالم، وتم إدراج مقاطع فيديو معاركه ضمن عناوين مثل "Prime Andrew Tate Was An Absolute Beast!" بعد فترة قصيرة في فنون القتال المختلطة ، تقاعد من الرياضات القتالية.

وصور تيت، البالغ من العمر 36 عامًا، نفسه كخبير في المساعدة الذاتية للرجال وتم تصويره بانتظام وهو يدخن السيجار أمام سيارات وأسلحة سريعة، وارتفع عدد متابعي ملفه الشخصي بعد محادثات مع شخصيات من اليمين المتطرف مثل أليكس جونز ومايك سيرنوفيتش، وقد أُطلق عليه لقب "الرجل الأكثر رعبا على الإنترنت" من قبل النقاد و"ملك الذكورة السامة" من قبل المعجبين.

وجذب الانتباه إلى حد كبير على TikTok، حيث تمت مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم وضع علامة عليها #AndrewTate ما يقرب من 13 مليار مرة، اعتبارًا من أغسطس وفقًا لـ NBC News، وفي يوليو الماضي، كان اسم تيت من الأكثر بحثا على Google، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب وكيم كارداشيان وفيروس كوفيد -19، حسبما أفادت مجلة فوربس.

وفي عام 2016، ظهر تيت كزميل في المنزل في الموسم السابع عشر من "Big Brother" في المملكة المتحدة، وتم طرده من برنامج تلفزيون الواقع بعد ظهور مقطع فيديو ظهر أنه يضرب امرأة بحزام، وقال تيت والمرأة في فيديو إن ما حدث كان ممارسة جنسية بالتراضي، وفقًا لبي بي سي.

من هنا، اكتشف محبو العرض تغريدات سابقة استخدم فيها تيت افتراءات معادية للمثليين وعنصرية على المستخدمين، واستمرت سلسلة السلوك المثير للجدل في عام 2017، عندما أكد زوراً أن الاكتئاب "ليس حقيقياً".

وحسب الصحيفة، تم استنكار تيت من قبل النقاد وجماعات المناصرة الذين قالوا إن مجرد وجوده على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يتبعه بسبب تصريحاته "المعادية للمرأة للغاية"، يمكن أن يمثل "طريقًا خطيرًا للانزلاق إلى أقصى اليمين"، وفي الوقت نفسه كان يروج لبرنامج تسويق عبر الإنترنت لعضوية شهرية تبلغ 49.99 دولارًا، ادعى أنه يمكن أن يمنح الأشخاص "تنمية مهارات ذوي الدخل المرتفع".

ومع تصاعد رد الفعل، اتخذت المنصات إجراءات ضد تيت هذا العام، وذكرت شبكة إن بي سي أنه مُنع من استخدام فيسبوك وإنستجرام بعد انتهاك سياسة ميتا بشأن "المنظمات والأفراد الخطرين"، ويعتبر TikTok هو المنصة التي نما فيها جمهوره أكثر من غيرها، والتي دفعته أيضًا إلى الترويج للمحتوى.

وقام موقع YouTube، بحظر حساب تيت بسبب كلامه الذي يحض على الكراهية ونشر معلومات مضللة بعد أن جمع ملايين الدولارات من عائدات الإعلانات، لكن على تويتر تم رفع الحظر عنه الشهر الماضي كجزء من تغييرات المالك الجديد إيلون ماسك التي أعادت اليمين المتطرف، وشكلت عودة تيت إلى المنصة المواجهة عبر الإنترنت مع ثونبرج، حيث غرد تيت بأنه يريد أن يرسل لناشط المناخ "قائمة كاملة بمجموعات سيارتي وانبعاثاتها الهائلة".

وعلى الرغم من التكهنات التي انتشرت عبر الإنترنت بأن السلطات الرومانية تمكنت من تحديد موقع تيت بعد أن نشر مقطع فيديو ردًا على ثونبرج يحتوي على صندوق بيتزا من مكان محلي كشف موقعه، نفت السلطات أن يكون الفيديو قد لعب أي دور.

وطبقاً لواشنطن بوست، فقد بدأ التحقيق مع تيت وشقيقه في أبريل بعد أن اتصلت السفارة الأمريكية بالسلطات الرومانية؛ لإبلاغها بأن مواطنًا أمريكيًا محتجز كرهاً في منزل في إلفوف، وعلقت ثونبرج، قائلة: "هذا ما يحدث عندما لا تقوم بإعادة تدوير علب البيتزا".