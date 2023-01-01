ظهور ثانٍ لأمين عُمر مع الزمالك هذا الموسم

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أسوان على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق الأبيض لتأمين صدارة المسابقة، بينما يتطلع الأزرق لمواصلة الابتعاد عن منطقة الخطر بنتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة.

الزمالك يخوض مباراة الغد على استاد أسوان، بصافرة تحكيمية لأمين عمر الذي يدير مباراة للمرة الثانية يكون الأبيض طرفاً فيها هذا الموسم.

أول ظهور لأمين عمر مع الزمالك في الموسم الحالي والظهور الوحيد، كان في مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت بالجولة الخامسة من الدوري.

وقتها حسم التعادل الإيجابي "2-2" نتيجة تلك المواجهة، وأشهر الحكم 5 بطاقات صفراء، بواقع 2 للزمالك و3 للمصري.