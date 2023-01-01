رئيس كوريا الجنوبية يدعو الجيش للاستعداد للرد بحزم على أي استفزازات شمالية

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أفادت تقارير محلية، بأن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول أمر القادة العسكريين اليوم الأحد، بمعاقبة أي استفزازات من كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن ذلك جاء في محادثة افتراضية للرئيس مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال كيم سونج-كيوم وقادة آخرين.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، قال يون إنه "يجب أن يعاقب جيشنا بالتأكيد أي استفزازات للعدو بتصميم حازم على عدم تجنب خوض الحرب.

كانت كوريا الجنوبية قد أطلقت طائرات مسيرة عبر الحدود إلى كوريا الشمالية للمرة الأولى يوم الاثنين الماضي، في خطوة عسكرية غير مسبوقة ردا على قيام نظام كيم جونج اون بارسال خمس مسيرات إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد دعا إلى زيادة هائلة في الترسانة النووية لبيونج يانج، بينما وصف كوريا الجنوبية بأنها "عدو واضح".

ويخشى المراقبون من أن تكون كوريا الشمالية على وشك إجراء تجربة نووية، هى الأولى منذ سنوات.

وفي العام الماضي وحده، أطلقت كوريا الشمالية بشكل قياسي نحو 70 صاروخا باليستيا.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية من أي مدى، والتي يمكن أن تحمل أيضا رؤوسا حربية نووية.

من جانبها، تقول كوريا الشمالية أن تجاربها الصاروخية تعد ردا على المناورات العسكريّة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبيّة والتي تعتبرها بيونج يانج تدريبات لغزو أراضيها أو الإطاحة بنظامها.