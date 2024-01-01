 القسام: نصبنا كمينا لقوة صهيونية في مخيم البريج وأوقعناهم بين قتيل وجريح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام: نصبنا كمينا لقوة صهيونية في مخيم البريج وأوقعناهم بين قتيل وجريح


نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 12:46 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 12:46 م

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تمكن مقاتليها من نصب كمين لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقالت القسام، عبر حسابها بتطبيق "تيليجرام"، منذ قليل: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في مخيم البريج، يؤكدون نصب كمين محكم لقوة صهيونية خاصة في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات العدو في المخيم".

وأضافت: "فور دخول القوة الصهيونية للمنزل للاستراحة باغتوهم بصليات الرصاص والقذائف ضد التحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".

وكانت القسام، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، السيطرة على مسيّرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية للاحتلال شمال غزة.

وكتبت: «كتائب القسام تسيطر على طائرة درون صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة».


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