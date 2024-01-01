أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه على مدار عشر سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت البحيرة طفرة وثورة في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن ما تم خلال تلك الفترة جاء من خلال أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا ودعماً متكامل لا ينقطع، حيث شهدت المحافظة تنفيذ 9306 مشروعات على أرض المحافظة في كل المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 141.3 مليار جنيه.

كما تم الانتهاء من 6768 مشروعًا بتكلفة إجمالية 78.6 مليار جنيه، و2538 مشروعًا جارٍ العمل بها بتكلفة إجمالية 62.7 مليار جنيه.

وأضافت نائب المحافظ، أن مشروعات المحافظة تضمنت مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، حيث بلغ إجمالي عدد مشروعات المبادرة 3915 مشروعًا بتكلفة إجمالية 50 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 1925 مشروعًا، بالإضافة إلى 1990 مشروعًا، جارٍ العمل بها.

وكشفت الخطة الاستثمارية بالمحافظة، والتي شملت 10 خطط بإجمالي 2765 مشروعًا بتكلفة تجاوزت 7 مليارات جنيه تضمنت 1430 مشروع رصف، و130 مشروع كباري على مجاري مائية، و437 مشروع إنارة عامة، و400 مشروع تحسين البيئة، و252 مشروع أمن وإطفاء ومرور، و159 مشروع دعم احتياجات.