إيران تجري مشاورات نووية مع دول الترويكا الأوروبية في 13 يناير

أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن الجولة المقبلة من المشاورات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) حول البرنامج النووي الإيراني ستُعقد بجنيف 13 يناير الجاري.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة برنامج إيران النووي، وسط تصاعد التوترات مع الغرب.

ونقلت وكالة إسنا عن الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي مثل طهران في الجولة السابقة، قوله إن الاجتماع المقبل سيكون "مشاورات وليس مفاوضات"، مشيرا إلى أن النقاشات ستُركز على تبادل وجهات النظر وليس التوصل إلى اتفاقات ملزمة.

وتنعقد هذه المحادثات قبل أيام من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، والذي تبنى خلال ولايته السابقة سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، والتي تسببت في انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض عقوبات شديدة على طهران، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

• تصعيد متبادل

وعُقدت آخر جولة من المشاورات النووية بين إيران ودول الترويكا الأوروبية في نوفمبر الماضي بسويسرا، وسط أجواء من السرية والتكتم الشديد.

وأسفر الاجتماع عن قرار مشترك بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة يدين إيران على خلفية ما وصفوه بـ"عدم تعاونها الكامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.