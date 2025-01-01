باكستان تتعهد بالعمل بشكل بناء مع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال ولايتها كعضو غير دائم في المجلس

مع بدء باكستان فترة ولايتها لمدة عامين كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، من 2025-2026، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، اليوم الأربعاء مجددا التزام بلاده بالعمل بشكل بناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن ومع العضوية الأوسع للأمم المتحدة.

وقال نائب رئيس الوزراء، في كلمته خلال حفل استقبال أقامه لرؤساء البعثات المقيمة للدول الأعضاء بالمجلس، في وزارة الشؤون الخارجية، إن باكستان ستعمل على رأب الصدع وتعزيز التوافق ودعم تفويض المجلس، طبقا لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، حسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأضاف أن باكستان، التي تم انتخابها للمرة الثامنة، جلبت للمجلس إرثا غنيا من الخبرة والتزاما راسخا بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

والقى إسحاق دار الضوء على إسهامات باكستان في السلام والأمن الدوليين، لاسيما من خلال دورها النشط في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام وبناء السلام بمختلف أنحاء العالم.