مرصد يمني يعلن عن تسجيل 28 ضحية للألغام والأجسام الحربية خلال شهر ديسمبر 

أعلن المرصد اليمني للألغام، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 28 ضحية للألغام والأجسام الحربية في اليمن خلال الشهر الماضي.

وقال المرصد في بيان له "إن فرقة ميدانية ‏تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي، من تسجيل وتوثيق سقوط 11 قتيلا مدنيا بينهم طفلان اثنان وإصابة 17 آخرين منهم 6 أطفال، جراء حوادث انفجارات ألغام للحوثيين وعبوات ناسفة وأجسام حربية".

وعبر المرصد عن أمله بأن يكون العام الجديد عام أمن وسلام، وأن يتوقف الحوثيون عن زراعة المزيد من الألغام وأن يتم التوصل لاتفاق لتسليم خرائط الألغام، ودعم الفرق الهندسية العاملة في مجال التطهير والنزع.

وكان آلاف المدنيين قد سقطوا بين قتلى وجرحى منذ عام 2015، جراء انفجار ألغام ومتفجرات من مخلفات الحرب في عدة محافظات باليمن.

وتفيد تقارير حكومية وحقوقية، بأن عدد الألغام المزروعة في البلاد، وصلت لأكثر من مليوني لغم تشكل خطرا كبيرا على حياة المدنيين، في ظل رفض الحوثيين تسليم خرائط أماكن تواجد حقول الألغام.