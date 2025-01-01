المرصد السوري: مقتل أكثر من 528 ألف شخص خلال النزاع منذ 2011

قتل أكثر من 528 ألفًا و500 شخص خلال النزاع الدائر في سوريا منذ عام 2011 وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء.

وبحسب المرصد، فإن العدد يشمل آلاف القتلى الذين تأكد خبر وفاتهم مؤخراً بعد الوصول إلى أقبية المعتقلات ومراكز الاحتجاز والسجون والمقابر الجماعية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد وفراره إلى موسكو، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقُتل ما يزيد على 6700 شخص، أكثر من نصفهم من المدنيين في سوريا في حصيلة العام 2024 وفق المرصد.

ووثق المرصد منذ عام 2011 أكثر من 64 ألف حالة وفاة في معتقلات النظام تحت وطأة التعذيب والإهمال الصحي وظروف العيش السيئة في السجون.

وفي عام 2024، قُتل 3598 مدنيا بينهم 240 امرأة و337 طفلاً في أنحاء سوريا، بحسب المرصد، وقال إن 3179 مقاتلاً قتلوا أيضاً، بينهم جنود من النظام السابق ومقاتلو جماعات مسلحة.

وفي عام 2023، أفاد المرصد بمقتل أكثر 4360 شخصا، بينهم نحو 1900 مدني.

وأطلقت فصائل مسلحة تقودها هيئة تحرير الشام هجوما مباغتا أواخر نوفمبر الماضي، سيطرت خلاله على مدن رئيسية، ودخلت دمشق فجر الثامن من ديسمبر. وفرّ الرئيس السوري من العاصمة، منهيًّا بذلك حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من خمسة عقود.

وخلّفت سنوات الحرب الـ13 في سوريا أكثر من نصف مليون قتيل وقسّمت البلاد إلى مناطق نفوذ سيطرت عليها أطراف متحاربة مختلفة ذات مصالح متباينة.