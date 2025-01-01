رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا يلتقي وزير الخارجية الجديد الشيباني

التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا مايكل أونماخت مع وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد حسن الشيباني.

وقالت وزارة الخارجية السورية اليوم الثلاثاء إن الشيباني ناقش مع أونماخت قضايا الأمن ووحدة واستقلال سوريا.

ودعا الشيباني إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي وبدء فصل جديد بعد سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

وبحسب البيان ،دعا الشيباني إلى إعادة فتح سفارات دول الاتحاد في سوريا وتفعيل دورها.

وكان أونماخت قد عقد محادثات أولية مع ممثلي الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا قبل أسبوعين.

وشدد أونماخت على دعم الاتحاد الأوروبي لتحول السلطة بشكل سلمي في سوريا، وقال إنه من المهم أن تأخذ الحكومة السورية الجديدة، التي يقودها تنظيم هيئة تحرير الشام الإسلامي، بعين الاعتبار حقوق الأقليات والنساء.



وقطعت دول الاتحاد الاوربي علاقاتها مع النظام السوري السابق نهاية عام 2011 بعد تصاعد العنف من قبل النظام ضد المتظاهرين .