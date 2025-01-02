مياه دمياط تنظم حملات توعوية في قريتي السعدية لتشجيع الحفاظ على المياه

نفذت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عددًا من الحملات التوعوية المكثفة في قريتي السعدية البحرية والسعدية القبلية بمركز كفر سعد.

وأوضح المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي والعضو المنتدب بدمياط، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الحملات تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المياه وترشيد استهلاكها بين المواطنين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التي توفرها الشركة.

وأكد «عطا الله»، أن الحملات شملت تنشيط تحصيل الفواتيرن وحملة توعية للحفاظ على خطوط الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه، وحملة طرق أبواب لنشر ثقافة الترشيد، كما تم التعريف بمخاطر الوصلات الخلسة وآثارها السلبية على ضعف المياه، فضلاً عن حصر المشكلات التي تواجه الأهالي والعمل على حلها سريعًا.

وأشار إلى هدف الشركة في بناء ثقافة مجتمعية تدعم الاستخدام الأمثل للمياه، والحفاظ على الشبكات المائية والصرف الصحي من أي أضرار قد تهدد استدامتها.

كما تعمل الشركة على تكثيف جهودها في جميع أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمات إلى كل المواطنين، مع تعزيز التعاون بين الأهالي والشركة في مواجهة المشكلات المتعلقة بشبكات المياه والصرف الصحي.

فيما تم التأكيد على أهمية التواصل مع الخط الساخن 125 المخصص لتلقي شكاوى المواطنين، وتأتي هذه الجهود ضمن حرص الشركة على رفع مستوى الوعي المجتمعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.