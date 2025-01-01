الشرطة الأمريكية تحدد هوية المرأة التي احترقت حتى الموت في مترو أنفاق نيويورك

أعلنت شرطة نيويورك اليوم الثلاثاء أنها حددت هوية المرأة التي توفيت يوم 22 ديسمبر الجاري بعدما احترقت حتى الموت داخل أحد قطارات مترو أنفاق نيويورك، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 57 عاما من نيوجيرسي.

وأفادت شرطة نيويورك بأن المرأة وتدعى ديبرينا كاوام، كان لديها عنوان في بلدة تومز ريفر في ولاية نيوجيرسي.

وقالت السلطات في وقت سابق إنها تستخدم الطب الشرعي والمراقبة بالفيديو لتحديد هوية الضحية، التي أحترقت حتى الموت في عربة مترو الأنفاق في بروكلين. وتم احتجاز الرجل المتهم بإشعال النار فيها ويدعى سيباستيان زابيتا بعد ساعات من نشر الشرطة صورا للمشتبه به.

وقد تم توجيه تهمتي القتل والحرق العمد لزابيتا المحتجز في السجن. وقال مسؤولو الهجرة الاتحاديون إن المتهم (33 عاما) من جواتيمالا ودخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وقال عمدة مدينة نيويورك إريك أدامز اليوم الثلاثاء إن كاوام "قضت فترة وجيزة في نظام إيواء المشردين لدينا" وأشار إلى أن السلطات تواصلت مع أقرب أقاربها. ولم يذكر أدامز متى كانت كاوان في نظام إيواء المشردين.

وذكر أدامز في مؤتمر صحفي غير مرتبط بالحادث "تعاطفنا مع العائلة، إنه حادث بشع ليتعرضوا له... إنه يؤثر على مشاعر سكان نيويورك، لكنه يعزز حقا ما كنت أقوله: يجب ألا يعيش الناس في شبكة مترو الأنفاق، يجب أن يكونوا في مكان يلقون فيه الرعاية. ما كان يجب أن يحدث هذا بغض النظر عن المكان الذي كانت تعيش فيه".

واتهم ممثلو الادعاء زابيتا بإشعال النار في كاوام في قطار متوقف في محطة كوني آيلاند في بروكلين بينما كانت تبدو نائمة. وقالوا إنه بعد ذلك قام بإشعال النيران بقميص، ثم أشعل النيران فيها، قبل أن يجلس على مقعد على الرصيف ويشاهدها وهي تحترق.

وقال المدعي العام في بروكلين إريك جونزاليز بعد الإعلان عن الاتهامات "لقد كان هذا عملا خبيثا. امرأة ضعيفة نائمة في شبكة مترو الأنفاق".

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن لائحة الاتهام الموجهة إلى زابيتا يوم 7 يناير.