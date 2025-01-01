نقيب الصحفيين: الصمت على الممارسات الاحتكاريّة في مجال الخدمة الصحية سيدفع ثمنه الجميع

- تأسيس جماعات ضغط وتفاوض مجتمعي لحماية حقوقنا جميعا

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن الصمت على الممارسات الاحتكاريّة في مجال الخدمة الصحية سيدفع ثمنه الجميع، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات والسلاسل التي تطبق هذه الممارسات تبيع الخدمة للمواطنين بأكثر من 5 لـ10 أضعاف تكلفتها وتحاول فرض شروطها على مختلف الجهات رافضة أي تفاوض اجتماعي لتحسين أسعار الخدمة أو شروط تقديمها بما يؤسس لاستفرادها بنا جميعا.

وقال البلشي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه صار هناك ضرورة لدخول قوى المجتمع المختلفة في تفاوضات حقيقية من أجل الوصول لأسعار مناسبة دون مغالاة وكذلك من أجل الحفاظ على منافسة حقيقية بالسوق تحمي كل مقدمي الخدمة وتضع شروط عادلة للتنافس وتقديمها في أفضل صورة وبتكلفة عادلة بما يحمي حقوق المواطنين ويحافظ على التنوع وتطوير الخدمات.

وأضاف أنه لابد من العمل معا لتقليل مخاطر هذه الممارسات فالصمت عليها سيعظم الخسائر من عام لأخر بأكثر مما نتوقع جميعا.



وتابع: "معا ضد الممارسات الاحتكارية في سوق الخدمة الصحية ومع تأسيس جماعات ضغط وتفاوض مجتمعي لحماية حقوقنا جميعا، ربما هذا نوع من المعارك يتوجب علينا جميعا خوضه من أجل حماية حقوقنا جميعا من تغول أي طرف".