رضا سليم يوافق على رفع اسمه من قائمة الأهلي

أعلن رضا سليم، لاعب النادي الأهلي موافقته على رفع اسمه من قائمة الفريق في فترة القيد الشتوية، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة رضا سليم بقطع في غضروف الركبة، وابتعاده عن الملاعب لفترة تتجاوز 5 أشهر، وذلك بعد مشاركته في مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال رضا سليم في تصريحات عبر قناة الأهلي: "رفع اسمي من قائمة الفريق؟ أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي شيء، حتى إن سيتم رفع أسمي من القائمة".

وأضاف اللاعب المغربي: "لا توجد لدي أزمة في رفع اسمي من قائمة الفريق، خصوصًا أنني أعلم أن هذا من حقهم بسبب إصابتي، وعدم لحاقي بمباريات الموسم الجاري".

وتابع: "لم يتحدث معي في النادي عن هذا الأمر، لكنني موافق تمامًا على تسجيل أي لاعب أجنبي بدلًا مني، لكي يفيد الفريق مكاني، لأن الأهم هو مصلحة النادي".

وأتم رضا سليم تصريحاته قائلًا: "لدي موسمين في عقدي الحالي مع النادي الأهلي، وأتمنى استمراري مع الفريق خلال الفترة القادمة".