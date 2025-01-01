إيران تعلن استئناف المحادثات مع دول الترويكا الأوروبية يوم 13 يناير

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران وثلاث دول أوروبية من المقرر أن تُعقد 13 يناير في جنيف.

ونقلت وكالة «إرنا»، عن مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والدولية كاظم غريب ابادي، قوله إن «الجولة الجديدة من الحوار بين إيران والترويكا الأوروبية تعقد في 13 من الشهر الجاري».

وأشار إلى أن «إيران لا تبحث عن توقعات الآن»، مضيفًا: «كما قالت مسبقا فإن هذا حوار وليس تفاوض، لتوضيح المزيد من القضايا والمشاورات، وإذا ما كان هناك مفاوضات ستجرى في أي إطار وبأي طريقة».

ونوفمبر الماضي، أجرت إيران جولة من المحادثات بشأن برنامجها النووي محل الخلاف، مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة مجتمعة باسم دول الترويكا الأوروبية.