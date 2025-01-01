السيطرة على حريق شب بشقة سكنية في سموحة دون إصابات

أخمدت سيارتا إطفاء تابعتان لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، منتصف ليل اليوم الأربعاء، حريقًا نشب في شقة سكنية تقع بالطابق السابع من عقار بمنطقة سموحة، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا أو مصابين.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يُفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تتضمن بلاغًا من الأهالي بشأن نشوب حريق في عقار ضمن نطاق حي شرق.

وعلى الفور، انتقلت الشرطة، برفقة سيارتَي إطفاء وسيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث تم فصل المرافق عن العقار (الكهرباء والغاز)، وإخماد النيران، وتبريد آثارها لمنع انتشارها إلى الشقق المجاورة.

وبحسب مصدر أمني، تمت السيطرة على الحريق بالكامل، وحرر محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.