رئيس تايوان يقترح إجراء محادثات مع بكين لتخفيف قيود السياحة

وصف الرئيس التايواني لاي تشينج تي، الصين بأنها الحاجز الحقيقي أمام التبادلات عبر المضيق، وحث بكين على إجراء محادثات مع تايبيه لتخفيف القيود السياحية.

وقال لاي، في إشارة إلى القيود التي تفرضها بكين على السياح الصينيين الذين يزورون تايوان، خلال جلسة اسئلة وأجوبة في المكتب الرئاسي، اليوم الأربعاء، في أعقاب خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، إن الحاجز الحقيقي أمام التبادلات عبر المضيق حقا هي الصين وليس تايوان، بحسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه).

وأضاف لاي: "إذا كانت الصين صادقة حقا، فإنني اقترح أن تبدأ جمعية السياحة في مضيق تايوان وجمعية التبادل السياحي عبر مضيق تايوان، مفاوضات (لتخفيف تلك القيود)".

يشار إلى أن الجمعتين تم إنشاؤهما من قبل تايبيه وبكين على التوالي، لتسهيل التنسيق والمفاوضات بين الجانبين في مجال السياحة.