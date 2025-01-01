أحيت النجمة اللبنانية لولا جفان أولى سهرات رأس السنة التي أقيمت داخل نادي هليوبوليس الشروق بحضور آلاف الشباب من مختلف الأعمار وأسرهم.

وبمجرد صعودها على خشبة المسرح، خطفت الأنظار بأدائها المميز الذي جمع بين الأغاني الاستعراضية والرومانسية، استهلت السهرة بأغنية "ما فيش كده"، التي تعاونت فيها مع جاد شويري كمخرج، حيث ظهر في الكليب بمقطع راب، الأغنية من كلمات محمد رفاعي وجاد شويري، وألحان محمد يحيى، وتوزيع هادي شرارة.

كما قدمت لولا أغنيات مثل "أيوة أنا جامدة وقلبي مقويني" وشيكولاتة، إلى جانب مجموعة من أغاني راغب علامة وعمرو دياب وداليدا، التي أضفت المزيد من البهجة والإثارة على الأجواء.

الجدير بالذكر أن لولا تستعد لتسجيل مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية من إنتاج ياسر الحريري، ومن المقرر طرحها على فترات منتظمة خلال الأيام القليلة المقبلة.