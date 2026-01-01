في لفتة إنسانية واستجابة سريعة لما رصده على أرض الواقع، وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رئيس مدينة المنيا بالتنسيق الفوري مع مديرية الصحة، لرفع كفاءة أحد الأماكن غير المستغلة داخل نطاق مستشفى الحميات، وتجهيزه ليصبح استراحة مخصصة لانتظار أهالي ومرافقي المرضى.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة للمحافظ بحي جنوب المدينة، حيث لاحظ تواجد عدد من أهالي المرضى والمرافقين بميدان الحميات خارج أسوار المستشفى، في مشهد غير حضاري ولا يليق بكرامة المواطن.

وعلى الفور، عاين المحافظ ومرافقوه أحد الأماكن الفضاء وغير المستغلة داخل المستشفى، لبحث الإمكانية الهندسية والفنية لاستغلالها وتجهيزها كاستراحة لمرافقي المرضى، بما يضمن حمايتهم من تقلبات الطقس وتوفير سبل الراحة اللازمة، بدلًا من التواجد في الميادين العامة.

وأكد محافظ المنيا أن دور الدولة لا يقتصر على تقديم الخدمة الطبية فقط، بل يمتد ليشمل رعاية ذوي المرضى وتوفير سبل الراحة لهم، مشددًا على أن كرامة أهالي المنيا خط أحمر، ولن يُسمح بافتراش المواطنين للأرصفة أمام المنشآت الطبية، مشيرًا إلى أن تطوير الميادين العامة يعد جزءًا لا يتجزأ من تحسين جودة الحياة اليومية.

وفي سياق متصل، وضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الميادين العامة وتجميل المداخل الرئيسية، أصدر المحافظ توجيهات مباشرة لرئيس المدينة ببدء أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الحميات، حيث شملت التوجيهات إعادة تخطيط الميدان بما يضمن سيولة الحركة المرورية، وتجميل المساحات الخضراء، وزيادة أعمال الإنارة، إلى جانب إزالة أي إشغالات تعيق حركة المشاة أو تشوه المظهر الجمالي للمنطقة.