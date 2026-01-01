غرق امرأة والبحث عن رجل في حادثين منفصلين بسيدني مع أولى ساعات العام الجديد

غرقت امرأة بعد أن جرفتها الأمواج إلى البحر من أحد شواطئ سيدني فجر اليوم الخميس، بينما يجري البحث عن سباح في حادث منفصل، حسبما أفادت شرطة نيو ساوث ويلز.

وتم العثور على جثة المرأة، التي يقال إنها تبلغ من العمر 25 عاما، حوالي الساعة الخامسة صباحا (1800 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء)، بعد نحو ساعة من تلقي خدمات الطوارئ بلاغا عن شخص جرفه البحر في شاطئ ماروبرا.

وفي حادث منفصل، يجري البحث صباح الخميس عن رجل في العشرينيات من عمره مفقود في المياه عند شاطئ كوجي، على بعد بضعة كيلومترات شمال ماروبرا.

كما لا يزال صبي / 14 عاما / مفقودا بعد انقلاب قارب في الشواطئ الشمالية لسيدني صباح الأربعاء، ما أسفر عن وفاة رجل.