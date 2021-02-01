وفد من الأئمة والدعاة يزور مجمع النور الإسلامي بالسودان

زار وفد من الأئمة والوعاظ التابع لوزارة الأوقاف، يضم 6 أئمة ودعاة و5 داعيات وواعظات، اليوم الاثنين، مجمع النور الإسلامي السوداني، حيث التقى مع الأمين العام للمجمع شيخ الدين محمد علي.

ورحب شيخ الدين محمد علي بالوفد وأطلعه على أعمال المجمع، والاستثمارات التابعة، حيث يضم المجمع مسجدا وعدة قاعات وحدائق، كما شاهد الوفد عرضا لنشأة المجمع وتطوره.

من جانبه، شكر الدكتور أشرف فهمي، الأمين العام للمجمع، وقياداته على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أهمية زيارة الوفد التي تشهد ترتيب قافلة دعوية مشتركة بين وزارتي الأوقاف في البلدين.

وأوضح أن هذا الجهد يأتي تتويجا لزيارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة العام الماضي إلى السودان، والدورة التدريبية المشتركة التي عُقدت مع الائمة السودانيين في أكاديمية الأوقاف الدولية في مصر، وزيارة وزير الأوقاف السوداني الدكتور نصر الدين مفرح، إلى مصر.

وأكد أن هذا التعاون يعكس العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، والروابط الوثيقة بين الأشقاء في البلدين.