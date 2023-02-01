خبيرة مصرفية: أتوقع رفع المركزي للفائدة بنسبة 3%

توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر الأسبق؛ رفع البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% خلال اجتماعه، الخميس المقبل.

وقالت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إن البنك المركزي المصري سيتجه نحو اتخاذ خطوة استباقية؛ برفع سعر الفائدة، مدعمة رأيها بعدد من الأسباب:

-الفرق نسبة بين التضخم والفائدة أصبح سالبًا 7 %.

- توقعات ارتفاع أسعار المنتجات البترولية خلال الاجتماع المقبل.

- ارتفاع التضخم في الأسعار بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وأضافت أنها تميل من جانبها إلى تثبيت سعر الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة أن قرار تثبيت سعر الصرف؛ ليس سهلا على الدولة في ضوء المعطيات والمؤشرات السابقة، متوقعة ارتفاع نسبة التضخم الحالية البالغة (24.5) إلى أكثر من ذلك، مع بيان المركزي القادم.

وأشارت إلى نجاح الحكومة في سحب سيولة من خارج القطاع المصرفي، عبر أداة شهادات الفائدة ذات العائد المرتفع (25 %) ببنكي مصر والأهلي؛ قدرت بـ(205) مليارات جنيه.