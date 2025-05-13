روسيا: مقتل 6 أشخاص في قصف لقوات كييف خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 3 أيام

قال سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، اليوم الثلاثاء، إن 23 مدنيا أصيبوا، جراء ضربات كييف خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام، ولقي ستة منهم حتفهم.

وذكر تقرير أعدّه ميروشنيك، للفترة من 5 إلى 11 مايو الجاري، "خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 3 أيام، تضررت المباني السكنية ووسائل النقل الطبي والمركبات المدنية والمرافق التجارية جراء ضربات القوات المسلحة الأوكرانية، ولم يكن من الممكن تجنب وقوع إصابات بين المدنيين، وأصيب 23 مدنيا، لقي 6 منهم حتفهم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وذكر ميروشنيك أن "الحالات الأكثر فظاعة تم تسجيلها في مقاطعة كورسك، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة".

وأشار ميروشنيك إلى أن "رجلا لقي حتفه عندما تعرضت بلدة زفانوي للقصف بنظام إطلاق صواريخ متعدد المدى من طراز "هيمارس"، كما لقيت امرأة حتفها عندما سقطت قنبلة جوية على بلدة جلوشكوفو".

وبالإضافة إلى ذلك، وفي 9 مايو الجاري، في مقاطعة بيلجورود الروسية، ضربت القوات المسلحة الأوكرانية مبنى الحكومة الإقليمية بطائرة مسيرة، وأصيب نائب حاكم المنطقة وضابط من وكالة حماية البيئة الروسية، كانا بالقرب من مكان الهجوم. وفي مقاطعة خيرسون الروسية، لقي أحد سكان بلدة دنيبرياني حتفه أثناء قصف مدفعي.

وكانت روسيا، وبقرار من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلنت وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، من منتصف ليل 7-8 مايو الجاري حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته.