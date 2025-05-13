أفادت وكالة معا الفلسطينية بأنه من المقرر أن يغادر وفد التفاوض الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المحادثات لإبرام صفقة تبادل.

ويأتي قرار إرسال الوفد في أعقاب إطلاق سراح عيدان ألكسندر، الجندي المحتجز في غزة، الليلة الماضية، وبعد مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتتطلع تل أبيب إلى موافقة حماس على خطة المبعوث الأمريكي ويتكوف وإطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يوماً، وإدخال المساعدات الإنسانية، والدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صدر أمس، إن نتنياهو قرر بعد اجتماعه مع المبعوث ستيف ويتكوف إرسال الوفد، مضيفا: "ناقش رئيس الوزراء الجهود الأخيرة لتنفيذ الخطوط العريضة لإطلاق سراح الرهائن التي قدمها ويتكوف، قبل توسيع الحرب".

وفي إطار الخطة التي وافقت عليها إسرائيل عدة مرات في الماضي، من المفترض إطلاق سراح ما بين ثمانية وعشرة محتجزا من الأحياء.

وفي المقابل، ستوافق إسرائيل أيضاً على الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب، بشرط لا تتنازل عنه، وهو نزع السلاح من القطاع ونفي قادة حماس خارج القطاع.

وتعهدت إسرائيل بأنه حتى لو فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق دائم، فإنها لن تنتهك وقف إطلاق النار المؤقت الذي سيتم التوصل إليه لفترة تتراوح بين 30 و50 يوما، بحسب "معا".

وتشير تقديرات، نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن هناك فرصة معقولة لبدء المفاوضات بحلول نهاية زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط.