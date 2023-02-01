يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما يتوقع خبراء الطقس أن تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الادارية 18 09

6 اكتوبر 18 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 18 10

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 18 09

الزقازيق 19 10

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 11

دمياط 18 11

بورسعيد 18 11

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 17 10

رفح 17 09

رأس سدر 20 11

نخل 16 05

كاترين 12 03

الطور 20 11

طابا 20 11

شرم الشيخ 21 12

الاسكندرية 17 09

العلمين الجديدة 17 09

مطروح 16 09

السلوم 16 08

سيوة 16 07

رأس غارب 20 11

الغردقة 20 11

سفاجا 21 12

مرسى علم 22 12

شلاتين 24 14

حلايب 22 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 23 14

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 19 08

الأقصر 19 08

أسوان 20 09

الوادى الجديد 18 08

أبوسمبل 20 09

