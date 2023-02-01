عصام الحضري يعلن تلقيه دعوة لحضور منافسات مونديال الأندية بالمغرب

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أعلن عصام الحضري، نجم حراسة مرمى منتخب مصر السابق، ومدرب الحراس الحالي لمنتخب مصر للشباب، حصوله على دعوة لحضور بطولة كأس العالم للأندية والتي ستُقام في المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 من فبراير.

ونشر الحضري دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لحضوره مونديال الأندية عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتب:" اتشرف بدعوتي من قِبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب من ١ الى ١٢ فبراير".

وأضاف:" أحب ان اتوجه بخالص الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم على الدعم والتقدير الدائم لجميع اساطير اللعبة.. شكرا بشدة للفيفا".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي في افتتاحية مباريات المونديال والتي ستُقام في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.