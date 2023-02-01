يحل النجم هاني رمزي ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، في أحدث حلقات الموسم الرابع من برنامج حبر سري، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وتحدث هاني رمزي عن تفاصيل تخص أعماله الفنية وعن إمكانية تقديم الجزء الثاني من فيلم غبي منه فيه وعن سبب سبب عدم تحقيق آخر أفلامه إيرادات.

يستكمل هاني رمزي تصريحاته لبرنامج حبر سري ويتحدث عن تجربته في تقديم برامج المقالب واتهامه بتقليد رامز جلال ويرد على شائعة فبركة برنامجه هاني في الأدغال.



يذاع برنامج حبر سري بموسمه الرابع على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، مستضيفةً العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.