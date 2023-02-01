المركز الثقافي الكوري في مصر يستأنف عروضه السينمائية بفيلم «بوري»

أطلق المركز الثقافي الكوري في مصر، برنامج عروضه السينمائية تحت عنوان "كوريا فليكس" بعرض الفيلم الكوري "بوري"، بحضور 25 من محبي السينما الكورية.

ويتناول فيلم "بوري" مغامرات فتاة صغيرة، هي الوحيدة القادرة على السمع والكلام وسط أسرة يعتمد أفرادها في تسيير حياتهم اليومية على لغة الإشارة، ومع اعتيادها على التحدث مع صديقاتها في المدرسة تشعر بغربة مع عودتها المنزل بسبب صعوبة التواصل مع أسرتها.

ومن المقرر عرض فيلم جديد يوم الأربعاء من كل أسبوع في الساعة 1:00 ظهرا، وبعد عرض الفيلم سيتم تنظيم لقاء مفتوح مع الجمهور للتعرف على القضايا التي تناولها الفيلم، وكذلك وجهة نظرهم بشأن نوعية الأفلام المقدمة.

ومن جانبه، قال مدير المركز الثقافي الكوري، أوه سونج هو، إن عروض السينما تعد من البرامج الأساسية للمركز، كونها نافذة مهمة يطل منها الجمهور المصري على الحياة في كوريا، ويتعرف من خلالها على العادات والتقاليد الكورية، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز التفاهم بين شعبي البلدين.

وأشار، في بيان، إلى أن المركز يسعى جاهدا إلى تنظيم المزيد من الفاعليات المتنوعة التي تلبي مختلف اهتمامات رواد المركز، وتتيح لهم توسيع معارفهم بالثقافة الكورية.

وأعرب الحضور عن سعادتهم باستئناف العروض السينمائية الكورية، التي توفر لهم الفرصة للاستمتاع بروائع السينما الكورية واستكشاف جوانب مهمة من الثقافة الكورية.