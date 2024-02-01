مقتل اثنين من المتطوعين الفرنسيين إثر هجوم روسي في خيرسون بأوكرانيا

قال الحاكم العسكري أولكسندر بروكودين، إن متطوعين فرنسيين قُتلا في هجوم روسي في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وقال بروكودين، في منشور على قناته على تطبيق تيليجرام، اليوم الخميس، إن "ثلاثة أجانب آخرين أصيبوا بجروح طفيفة".

ولم يرد مزيد من التفاصيل حتى الآن.

وقال بروكودين إن بلدة بيريسلاف الصغيرة تعرضت للقصف. وكان الأوكرانيون قد حرروا بيريسلاف من سيطرة روسيا في خريف عام 2022 في إطار هجومهم المضاد.

ومع ذلك، تقع بيريسلاف على ضفاف نهر دنيبرو، الذي يشكل الآن خط المواجهة حيث تواجه القوات الأوكرانية والروسية بعضهما البعض. وتتعرض المنطقة للقصف بشكل منتظم من الجانب الروسي.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الخميس إن روسيا أبلغت عن ما يقرب من اثني عشر هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة الحدودية خلال الليل، حيث أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثماني طائرات مسيرة فوق منطقة بيلجورود، واثنتان في فورونيج وواحدة في كورسك.