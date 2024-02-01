الأمن التونسي يداهم ورش تصنيع قوارب الهجرة في صفاقس

داهمت قوات الأمن التونسية ورش تصنيع قوارب مخصصة لرحلات الهجرة غير النظامية بجهة صفاقس، التي كثيرا ما تسببت في حوادث غرق مأساوية في البحر.

وقالت إدارة الحرس الوطني، اليوم الخميس، إن قوات الأمن داهمت ورشتين في معتمدية جبنيانة بولاية صفاقس، وهي من المناطق التي تضم آلافا من المهاجرين المنتشرين في الحقول وغابات الزيتون.

وأفادت الإدارة في بيان لها بمصادرة قاربين من الحديد، ومعدات لحام كما أوقفت عنصرين.

وينشط مهربو البشر على نطاق واسع في الجهة التي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب تقليدية الصنع محملة بمهاجرين أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى السواحل الإيطالية.

وتشن قوات الأمن منذ فترة حملات لتعقب وسطاء الهجرة والسماسرة.