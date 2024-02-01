قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن البنك المركزي يعقد الخميس، اجتماعًا مهمًا لحسم أسعار الفائدة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء: «اجتماع هام للبنك المركزي، غدا البداية لمواجهة أزمة صعود الدولار، مصر لن تسقط أبدًا، مهما تكالبت الظروف واشتدت الحروب».

وأضاف: «مصر قوية بشعبها العظيم ورجالها الشرفاء المخلصين في مواجهة الحروب التي تستهدف تركيعها وإجبارها على القبول بمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، الدولار سيتهاوى بإذن الله».

غدا اجتماع هام للبنك المركزي . غدا البدايه لمواجهة أزمة صعود الدولار . مصر لن تسقط أبدًا ، مهما تكالبت الظروف واشتدت الحروب .مصر قويه بشعبها العظيم ورجالها الشرفاء المخلصين في مواجهة الحروب التي تستهدف تركيعها وإجبارها علي القبول بمخطط التهجير وتصفية القضيه الفلسطينيه . الدولار… — مصطفى بكري (@BakryMP) January 31, 2024

ويجتمع البنك المركزي المصري الخميس 1 فبراير 2023، لحسم أسعار الفائدة، بعد أن تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 % خلال آخر اجتماع للبنك.