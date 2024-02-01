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اجتماع البنك المركزي.. مصطفى بكري: مصر لن تسقط أبدا والدولار سيتهاوى بإذن الله

مصطفى بكري
مصطفى بكري

نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 2:30 ص | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 2:30 ص

قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن البنك المركزي يعقد الخميس، اجتماعًا مهمًا لحسم أسعار الفائدة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء: «اجتماع هام للبنك المركزي، غدا البداية لمواجهة أزمة صعود الدولار، مصر لن تسقط أبدًا، مهما تكالبت الظروف واشتدت الحروب».

وأضاف: «مصر قوية بشعبها العظيم ورجالها الشرفاء المخلصين في مواجهة الحروب التي تستهدف تركيعها وإجبارها على القبول بمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، الدولار سيتهاوى بإذن الله».

 

ويجتمع البنك المركزي المصري الخميس 1 فبراير 2023، لحسم أسعار الفائدة، بعد أن تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 % خلال آخر اجتماع للبنك.

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