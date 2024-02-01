إزالة 17 حالة بناء مخالف ضمن الموجه 22 في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الموجه 22، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية، ومخالفات البناء في كل المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وتمكنت الموجة 22 في يومها السادس من إزالة 17 حالة بناء مخالف على مساحة 718 م2، كما نجحت في إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 7 أسهم على أراضي أملاك الدولة.

فيما نجحت الوحدات المحلية بالمحافظة في إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1881 م2 على الأراضي الزراعية الخاصة، وإزالة 3 حالات متغيرات مكانية و7 حالات بناء مخالف.