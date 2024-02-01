شنايدر يهنئ الناهيري بعد انتقاله لـ بلدية المحلة

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هنأ ويسلي شنايدر قائد منتخب هولندا السابق، المغربي محمد الناهيري بعد انضمامه إلى صفوف فريق بلدية المحلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بلدية المحلة على «فيسبوك»، صورة من المحادثة الخاصة بين الناهيري وشنايدر، معلقا عليها: «بعد إعلان انضمام المغربي "محمد الناهيري" للنادي الملكي.. أسطورة هولندا "ويسلي شنايدر" كان لديه رسالة خاصة للاعبنا الجديد».

وانضم الناهيري إلى بلدية المحلة في صفقة انتقال حر، بعدما قضى الأشهر الماضية بدون نادٍ عقب نهاية عقده مع نهضة الزمامرة.

وسبق للناهيري أن لعب لأندية الوداد والرجاء والدفاع الجديدي بجانب نهضة الزمامرة حيث كانت تجربته الأخيرة.