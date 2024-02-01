سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البيت الأبيض أنه تم ترشيح جون بوديستا، أحد كبار مستشاري البيت الأبيض والمدير السابق لحملة هيلاري كلينتون الانتخابية؛ ليتولى منصب مبعوث الولايات المتحدة الجديد للمناخ.

وقال البيت الأبيض، في بيان، أمس الأربعاء إن بوديستا سيتولى منصب المبعوث الخاص للمناخ خلفا لعضو مجلس الشيوخ ووزير الخارجية الأسبق جون كيري، الذي شارك في سياسات المناخ في العالم لعقود من الزمن.

ويشغل بوديستا حاليا منصب مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لابتكار وتنفيذ الطاقة النظيفة.

وقال البيت الأبيض إن الرجل البالغ من العمر 75 عاما سيتولى دورا دوليا في حماية المناخ بالإضافة إلى منصبه الحالية

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في البيان، "جون [بوديستا] هو المهندس الرئيسي لتحويل رؤية الرئيس بايدن الجريئة بأن معالجة أزمة المناخ تمثل أيضا أكبر فرصة اقتصادية في عصرنا إلى واقع هنا في بلادنا".

وأضاف سوليفان "عندما يتولى جون دوره الجديد، سيقدم فهما عميقا ونموذجا مثبتا لكيفية قيام الدول في جميع أنحاء العالم بتعزيز طموحها مع فتح حقبة جديدة من النمو الاقتصادي النظيف والشامل والمرن".

وقاد بوديستا الحملة الرئاسية الديمقراطية لهيلاري كلينتون في عام 2016.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن كيري البالغ من العمر 80 عاما كان قد أعلن سابقا للبيت الأبيض أنه سيتقاعد في الربيع بعد ثلاث سنوات قضاها في منصبه.

ومن المتوقع أن ينضم كيري إلى فريق حملة بايدن للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.