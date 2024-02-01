رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى إنشاء شراكات اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، سعي العراق إلى إنشاء شراكات اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال السوداني، خلال استقباله سفير مصر لدى العراق أحمد سمير حلمي: "إن التعاون الأخير بين العراق ومصر أثمر عن توقيع عقد إنشاء مدينة علي الوردي السكنية مع كبرى الشركات المصرية في مجال التطوير العقاري فضلا عن الشركات المصرية التي تشارك في تنفيذ مشاريع الاختناقات المرورية التي تنفذ حاليا في بغداد ونينوى"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وبشأن ملف الأحداث في غزة جدد رئيس الحكومة العراقية "موقف العراق من العدوان المستمر على غزّة وما تتحمله مصر من عبء في الأزمة وضرورة العمل على إنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني".

فيما جدد سفير مصر "رغبة مصر والشركات المصرية في توسيع آفاق التعاون والاستثمار وخلق فرص العمل والتكامل الاقتصادي بما يهيّئ المزيد من فرص التنمية المستدامة لصالح الشعبين العراقي والمصري".

وشهد اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية العلاقات التأريخية بين البلدين بما تمتلكانه من ثروات بشرية وعمق تاريخي.