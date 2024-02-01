الخطوط الجوية العراقية تعلن إلغاء رحلاتها إلى موسكو حتى إشعار آخر

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل العراقية، الخميس، إلغاء رحلاتها إلى موسكو من 3 فبراير 2024، وحتى إشعار آخر، لأسباب تشغيلية من الجانب الروسي، لم تذكرها في بيانها، ودعت المسافرين إلى مراجعتها لإعادة مبالغ تذاكرهم.

وقالت الشركة في بيان إنها: «تود أن تُعلم المسافرين عن إلغاء رحلاتها المجدولة بين بغداد وموسكو؛ اعتبارًا من تاريخ 03 فبراير 2024، وإلى إشعار آخر، لأسباب تشغيلية مع الجانب الروسي».

ودعت الإدارة المسافرين ممن لديهم حجز مسّبق على القطاع المذكورة آنفًا؛ إلى «مراجعة مكاتب الشركة في بغداد لغرض إسترجاع تذاكرهم من دون فرض أي رسوم».

وأعربت عن بالغ اعتذارها للمسافرين ممن لديهم حجز مسبق، مختتمة بيانها: «ونلتمس منكم تفهم الموقف مع شديد الاعتذار، وسوف يتم إعلامكم بأي مستجد».