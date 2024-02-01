محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة إزالة الحديد والمنجنيز بسيوة

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حجر أساس محطة تأهيل إزالة الحديد والمنجنيز بمنطقة محطة مياه الشرب في جبل الدكرور بسيوة.

رافقه المهندس دكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومشايخ وعواقل سيوة ومديري الأجهزة المعنية، وذلك خلال زيارته الميدانية للواحة ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها.

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن المحطة بطاقة 10000 م٣/اليوم بتكلفة نحو 35 مليون جنيه لتغطي خدمة نحو 66% من سيوة، ويستغرق إنشائها نحو 3 أشهر حتى نهاية شهر أبريل القادم؛ بهدف تنقية المياه ووصولها بنسب صالحة للشرب والاستهلاك الأدمي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه يجري أيضا إنشاء محطة تنقية المياه وإزالة الحديد والمنجنيز بقرية جارة أم الصغير بطاقة 1000 م٣/اليوم، وبتكلفة 25 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية شهر أبريل المقبل.