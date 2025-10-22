نمو صادرات وواردات اليابان خلال الشهر الماضي رغم رسوم ترامب الجمركية

أظهرت بيانات الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء نمو صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر4% بفضل زيادتها إلى آسيا، لتعوض التراجع في الصادرات إلى الولايات المتحدة نتيجة الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده.

وذكرت وزارة المالية اليابانية أن صادرات اليابان إلى آسيا زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر9% سنويا.

في المقابل تراجعت صادرات مكونات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3ر13% لتواصل تراجعها للشهر السادس على التوالي، في حين زادت هذه الصادرات إلى الصين بنسبة 8ر5% سنويا.

كما زادت واردات اليابان خلال سبتمبر الماضي بنسبة 3ر3% ككل، بفضل نمو وارداتها من آسيا بنسبة 6% بما فيها نمو الواردات من الصين بنسبة 8ر9% سنويا.

تأتي هذه البيانات غداة موافقة البرلمان الياباني على تعيين ساناي تاكايتشي رئيسة للوزراء لتصبح أول امرأة ترأس الحكومة في اليابان.

وتشتهر تاكايتشي بآرائها المحافظة ذات الميول القومية، لكنها تعتبر أيضا من دعاة زيادة الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم بشكل عام في طوكيو خلال الجلسات الأخيرة.

كما وعدت تاكايتشي برفع الأجور، بالإضافة إلى تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، مما سيفضي إلى انخفاض قيمة الين الياباني. وسيكون ذلك بمثابة نعمة لكبرى شركات التصدير في البلاد، إذ سيرفع قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى الين، ويقلل أسعار المنتجات اليابانية في الأسواق الدولية.

وتواجه تاكايتشي صعوبة بالغة في تحقيق سياساتها، لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، حتى مع شركائه في الائتلاف، لا يتمتع بأغلبية في أي من مجلسي البرلمان. كما لا يزال حزبها منقسمًا.