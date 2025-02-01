وزير الزراعة: بدء انخفاض أسعار الدواجن والبيض منذ قرار فتح الباب للاستيراد

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة رصدت وجود ارتفاع في الأسعار في البيض والدواجن خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه منذ قرار فتح باب الاستيراد مجددا للبيض المخصب وبيض المائدة حدثت استجابة من غرفة صناعة الدواجن، حيث بدأت بالفعل في خفض الأسعار.

وشدد على أن الدولة حريصة على مواجهة التضخم، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر بشأن الخريطة الإنتاجية والزراعية، ما ينعكس على الأسعار على مستوى كل المنتجات المتعلقة بالزراعة.

وأشار إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاء القطاع الزراعي والاهتمام بهذا الملف من خلال المشروعات العديدة التي كان لها أثر إيجابي في زيادة الصادرات وتوفر المنتجات والسلع وتحقيق الأمن الغذائي.

ولفت إلى مشروع 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، بجانب محطات معالجة الصرف الزراعي التي تساهم في الاستفادة من كل قطرة مياه.

وذكر أن الدولة حققت أرقامًا غير مسبوقة للتصدير في 2024، بواقع 10.6 مليون طن بين خضروات وفواكه طازجة بالإضافة إلى المنتجات المصنَّعة.

والأربعاء الماضي، قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات إنتاج مع التشديد على الإلتزام بكافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم الاستيراد من مناشئ موقفها الوبائي يسمح بالاستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجيه العالية.

كما قررت الوزارة السماح باستيراد بيض المائدة لضبط الأسعار يأتي ذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن ومواكبة الزيادة الموسمية على الطلب من الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة القادمة واستعدادًا لشهر رمضان المبارك.

من ناحيته، وجه علاء فاروق وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات التي تواجه مربى ومنتجى الدواجن والتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتقديم القروض التمويلية الميسرة لرفع كفاءة العنابر والتوسع في الطاقات الإنتاجيه لزيادة الإنتاج، وخاصة مع تراجع أسعار الأعلاف وإستقرارها، وإقبال المربيين على التربيه والإنتاج.